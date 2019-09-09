土城鵝肉店縱火案 最高法院發回更審

2019-09-09 11:15

〔記者張文川／台北報導〕新北市土城區知名的「鼎玉鉉」鵝肉店，前年遭男子蔡興旺等人潑灑調和漆，引發大火造成2死3傷慘劇，許姓老闆娘與張姓員工命喪祝融，一審新北地院依殺人罪重判主嫌蔡興旺無期徒刑，共犯林家寶、黃煒杰各15年、13年徒刑，二審高等法院考量3人已賠償死者家屬100萬元並當庭道歉，今年4月改判各15年、13年、11年徒刑；最高法院今認為二審判決理由不完備，今將全案撤銷，發回高院更審。

判決指出，綽號「阿龍」的男子，委請蔡興旺處理他與鵝肉店林家三子間的金錢糾紛，蔡男前年11月底找林家寶、黃煒杰忙討債，蔡、黃先到五金行購買調和漆，3人駕一車至鵝肉店，蔡、林下車潑灑，黃在車上用手機錄影，調和漆灑到正在煮桂竹筍的爐具上，引燃火勢、迅速延燒。

當時在2樓的許姓老闆娘和張姓員工逃生不及，張當場就死亡、老闆娘急救無效，延至12月4日去世，其他員工、鄰居分受輕重傷，隔壁的小吃店也遭波及。

蔡興旺3人落網後都否認殺人犯意，但一審認定，蔡、黃都曾當過油漆工，在製作調和漆時，黃曾提醒：「這是易燃物，要加嗎？」蔡回：「不加進去，油漆無法散開」，而油漆、香蕉油的外桶都有標明易然、應遠離火源，3人也明知餐廳前方有開火烹煮，可預見潑漆會造成火災與死傷，且3人犯案後馬上開溜，未報警救災，認定有殺人的間接故意。

一審將蔡興旺判無期徒刑，林家寶、黃煒杰各判刑15年、13年。二審考量犯後態度與賠償道歉情況，改判蔡15年、林13年、黃11年徒刑。

案經上訴，最高法院評議後認為，二審對於3人對其他傷者的犯行部分，將重傷害變更法條為殺人未遂罪，但審理時未告知被告已變更法條，且未評價傷害、毀損等輕罪與殺人罪之間的想像競合關係，評價不足，判決理由不完備，因此將全案撤銷發回更審。

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