廣大興案／菲國民情壓力大 判殺人罪誠屬不易

2019-09-19

〔記者葉永騫、李立法、吳政峰、呂伊萱／綜合報導〕當年「廣大興」案的我國承辦檢察官曾士哲（已轉任法官）認為，菲國法院最後能以殺人罪做出判決誠屬不易，因為當時菲國民情及社會氛圍的認知是，菲國執法人員是為了維護國家利益，開槍擊斃違法者是可以接受的，不認為8人有罪，因此菲方偵辦該案時承受很大的壓力。

曾士哲認為，台灣司法調查團蒐集的證據，為菲國檢方在法庭攻防時提供相當大幫助，最後得以定罪，對促進台菲兩國司法互助具正面意義。

據了解，為了本案，曾士哲與刑事局鑑識專家曾親赴菲國，以專家證人身分出庭作證，創下我國檢察官首度以專家身分作證紀錄。中間還發生插曲，曾士哲從馬尼拉搭小飛機到巴丹群島途中，他後面坐的就是8名被告，氣氛詭譎，所幸最後平安抵達；後來本案也裁定由巴丹群島地院移到馬尼拉地院審理，以利兩造出庭。

被害人家屬︰尊重判決

被害人家屬代表洪慈綪對菲國判決結果表示，雖然是輕判，但她尊重菲律賓的司法判決，也算是給家屬一個交代；她說，希望該案能夠讓政府有所檢討、落實護漁，確實保護漁民海上作業安全，別讓憾事再次發生。

菲盼加強兩國友誼

菲律賓駐台機構MECO表示，MECO一直致力於增進菲、台間的人與人關係，希望雙方今後繼續加強兩國間的友誼。

廣大興案大事紀

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