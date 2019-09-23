追訴期未過！他殺人隱姓埋名逃20年 違規左轉被逮判14年

2019-09-23 13:34

〔記者王定傳／新北報導〕61歲的張姓男子20年前因懷疑妻子（已過世）與李姓男子有染，持尖刀刺死李男後逃亡，四處躲藏，在南投縣草屯鎮打零工，去年12月深夜騎機車行經草屯中興、大成街口時，因未依規兩段式左轉被警方攔下，進而發現他是通緝犯，新北地院審理後依殺人罪判他14年徒刑。

檢警調查，張男因發現妻子常沒有回家睡覺，懷疑妻子出軌，1998年1月間，殺到李姓男子位於新北市三重區住處堵人，見到2人一起出現，氣憤上前質問、發生爭執。

張男趁李男轉身爬樓梯時，闖進樓梯間，推開妻子，持刀刺向李男頸部，導致李男受有18公分割傷，傷及氣管、左側頸動脈，兩側甲狀軟骨角及會厭軟骨切斷，送醫後仍因出血性休克死亡。

張男案發後四處躲藏，過著沒身分的日子，原以為追訴權時效已過，放心騎機車到草屯街購物，卻因未依規兩段式左轉，被警方攔下。

據了解，張男遲遲不肯報上姓名，甚至謊報他人名字，警方透過警用電腦一查，發現照片不符，追問：「先生，你有犯案不敢報真名喔？」張男才說出實情。

張男向警方說，案發後就過著沒有身分的日子，隱姓埋名四處躲藏，靠打零工生活，沒身分證、健保卡，最近在草屯落腳，沒想到因交通被逮，但也鬆了一口氣！

審理時，張男否認犯行，辯稱無意殺人，僅是普通傷害或試過失傷害。但合議庭認為，張男有殺害被害人動機，且他持刀刺擊李男時下手甚重，足以造被害者結果，判定有殺人不確定故意，審酌他尚不足良知已失，泯滅人性，但又未賠償家屬損失、否認犯行、未能具體交代實際經過，犯後態度不算良好，判刑14年。

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