台南最炫義大利海神、雙B法拍 10/1在這裡登場

2019-09-30 09:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署檢察官偵辦詐欺集團案，查扣集團成員代步用的MASERATI、BENZ、BMW等3輛總值近千萬元的歐洲名車，將於10月1日在南檢大門廣場與行政執行署台南分署一起進行變價拍賣，其中2015年份MASERATI Ghibli名車市價高達300餘萬元，因首次出現在法拍會中，最受矚目，另2015年份BENZ C300及2013年份BMW528車況亦佳，3輛歐洲名車起標價為台幣35萬元至105萬元不等。

號稱是行政執行署台南分署與台南地檢署到今年底前最強檔的聯合法拍會，10月1日上午10點起將於南檢大門口登場，南檢拍賣上述3輛歐洲名車。行政執行台南分署拍賣物品包括福特汽車、國瑞貨車、SUZUKI SOLIO、2005年份101CC光陽機車、2004年份101CC山葉機車等車輛，另外還有腳踏車、世界旅遊圖書1套、男女機械對錶等歡迎民眾競標，訂於當日上午9時30分起開放民眾拍賣登記，上午10時起正式競價拍賣。

台南分署提醒，2015年份MASERATI Ghibli小客車起拍價為台幣60萬元、動產擔保債務餘額123萬3141元、國道通行費24元、鑑定費1200元、檢修費600元及零件（電瓶）維修保養費7500元；2013年份BMW 528小客車起拍價為35萬元、動產擔保債務餘額34萬7700元、罰鍰900元、鑑定費1100元；2015年份BENZ C300小客車，起拍價為100萬元、國道通行費24元、鑑定費1100元。起價金均未含動產擔保債務餘額、稅費、罰鍰、國道計程通行費、鑑定費、檢修費及零件（電瓶）維修保養費，拍定人除應繳納拍定金額外，尚須歸墊台南地檢署墊付的鑑定費、檢修費及零件維修保養費等相關費用。

該車輛如有設定動產擔保抵押權，須確認拍定人已於拍賣當日或翌日清償所設定動產擔保抵押權全數債務，取得動產擔保清償證明或塗銷動產抵押權同意書後，才能點交並發給車輛領據及拍定證明書。

此次聯合法拍會，除拍賣物品吸晴外，現場也設有變賣攤位，讓到現場的民眾可以挖寶、撿便宜。台南分署提醒有意參與此次競價拍賣的民眾，記得帶身分證交給工作人員登記、領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，無法參與競價拍賣。另外，欲參加台南地檢署拍賣的應買人須先簽署承諾書，該承諾書約款直接引為扣押物拍賣契約的約款，應買人簽署前務必細閱約款內容及斟酌違約後果。

為方便民眾觀覽拍賣物，行政執行台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾查詢閱覽。台南地檢署拍賣物品可上台南地檢署網站查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台南地檢署查扣2015年份MASERATI Ghibli名車法拍。（記者王俊忠翻攝）

台南地檢署查扣BENZ C300名車法拍。（記者王俊忠翻攝）

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