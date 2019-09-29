讓新住民接軌世界 移民署提供免費電腦課程

2019-09-29 14:47

〔記者王冠仁／台北報導〕為了讓新住民與新二代有機會學習到電腦、網路等科技，移民署推動「建構新住民數位公平機會計畫」，提供新住民免費電腦課程，並舉辦創新活動「e起鬥陣來VR」，讓新住民可以與新二代動手製作屬於自己的VR眼鏡，體驗VR科技，與世界趨勢接軌。

移民署指出，今年度新住民免費電腦提供16門資訊實體課程，包含8門熱門課程、4門進階課程及4門實作課程。課程內容包含熱門Office軟體、Line貼圖設計、最夯行動應用，還有手作機器人、智慧手錶課程等，期望新住民與新二代譨善用科技充實自己。

移民署長邱豐光說，此次推動「建構新住民數位公平機會計畫」提供新住民免費電腦課程，還包含「把課程送到家門口」的服務。移民署發現新住民住家偏遠，無法來市區參加相關課程，因此提供行動學習車開設行動教室，讓偏遠地區的新住民可以就近學習。

此外，「新住民數位資訊e網」也提供線上學習課程、直播課程及電子書，只要加入會員就可以透過電腦、平板及手機隨時隨地免費學習。移民署還提供平板租借服務，完成租借預約，平板就會宅配到新住民家中，更可享有30天內10G的網路流量。

移民署說，新住民要使用這些服務，只要上「新住民數位資訊e網」網站（https://nit.immigration.gov.tw），或撥打課程免付費專線0800-005-788，平板借用免費諮詢專線0800-700-101，或是洽詢移民署各地服務站。

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