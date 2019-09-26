傳高檢署檢察長王添盛12月退休 遺缺可能選後才派任

2019-09-26 23:47

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察長王添盛今年12月滿70歲，依法不能再辦案，只能選擇退休或優遇從事研究，外傳，他已於日前向法務部提出退休申請案，若期間無重大變化，退休案預定12月初生效，至於遺缺將由誰接任，因時間點剛好卡在總統大選前，牽一髮動全身，法務部長蔡清祥為了避免破壞查賄布局，目前還在考量是否先採代理模式，待選後再異動。

王添盛為司訓所14期結業，今年12月5日滿70歲，外傳他已依規定於屆齡前3個月申退，之前一度傳出他將調任最高檢主任，但至今均無交接等異動跡象，若無意外，他應會以高檢署檢察長身分退休，據傳確切的日期為12月3日。

高檢署檢察長一職位高權重，督導全國各地檢的案件與業務，又身兼更生保護與犯罪保護兩個財團法人的董事長，統籌巨額資金，實權不亞於地位崇隆的檢察總長，因此必須要「德高望重」，才能讓檢察官們信服，此外，更保與犯保須對外籌措資金，「募款能力」亦很重要。

時值大選前夕，各地檢的查賄制暴工作都已上線，高檢署龍頭一動，整個檢察體系勢必產生劇烈質變，打亂現有佈局，馬上派人接任或暫由資深主任檢察官代理，蔡清祥仍在思索，尚未定案。

繼任熱門人選除了北檢檢察長邢泰釗與常務次長張斗輝，近來還傳出與蔡清祥私交甚篤的雄檢檢察長周章欽可能是黑馬，他去年一度有意退休，但被高層慰留，此次是否會更上一層，值得觀察。

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