跨國反毒交流 高檢署組團赴澳取經

2019-08-21 19:58

［記者錢利忠／台北報導］針對蔡政府上任後所施行的新世代反毒策略，高檢署今公布反毒業務簡報，為了加強毒品國際查緝工作，首次由擔任偵查主體的檢察官帶隊，赴菲律賓、泰國及越南等毒品輸出國家，交流反毒及司法互助等業務；高檢署檢察長王添盛則帶隊遠赴反毒有成的澳洲，聽取其他國家反毒的策略及可行方法。

為加強與國際合作緝毒的成效，今年3月，高檢署先派檢察官至菲律賓進行參訪，5月再至越南、泰國進行跨國毒品會談，今年8月9日至18日，高檢署檢察長王添盛還親自率隊前往澳洲取經。據悉，澳洲共有1500多個毒情分析中心，並利用大數據等方式緝毒，此外，還挹注大額經費，抽取下水道廢水做研究，從廢水中所殘留的毒品代謝成分，推估全國有多少吸毒人口。

高檢署檢察官王捷拓表示，關於境外毒品走私管道的掌握度，仍有待摸索及加強，而隨著外籍人士在台灣的毒品犯罪率逐年增加，若無法立即透過尿液篩檢等方式進行檢驗，吸毒的外籍人士可能脫逃，呼籲第一線查緝的司法警察單位，能加快尿液篩檢程序，最好能在24小時內快速檢驗，才有辦法將涉嫌吸毒的外籍人士送至相關監護處所。

王捷拓指出，就國際查緝毒品的現況來看，現今毒品主要輸出來源，來自於東南亞緬甸、寮國及泰國的金三角地帶，國際運毒載運來台的管道，則有北路、南路、泰國灣等3大路徑，無論是海運或空運等方式都有。

關於北路的路徑，主要由緬甸北部的毒品生產基地，走陸路輾轉經由寮國後，越過邊界進入越南中部，之後再北上，從下龍灣區（Ha Long Bay）或海防市（Hai Phong），以貨櫃或漁船等方式運送出海。南路的管道則由緬甸北部的毒品生產基地，經寮國、柬埔寨至越南胡志明市加萊港或頭頓港之後，再以貨櫃或漁船方式運送出海。至於泰國灣的部分，因馬來西亞對麻六甲海峽所有船隻均有嚴密檢查，加上越南已逐漸加強對毒品犯罪的打擊力道，目前毒品是由緬甸北部運送，經泰國進入柬埔寨境內後，再轉送至西哈努克港或貢布港，出海運送至泰國灣區後，至事先約定的經緯度交給台灣漁船接駁運回。

今年5月10日，蘭嶼前分駐所所長李哲銘涉嫌走私900公斤安非他命一案，主要運毒管道就是經由泰國灣。該件毒品案的運毒模式，是由鐵殼船到國外載運大量毒品後，先運到蘭嶼附近公海，再由海釣船接運至蘭嶼，伺機轉運到台灣。另外，今年5月間，越南警方在胡志明市郊區查獲約500公斤K他命販運案，逮捕劉明楊等3名台灣籍嫌犯及1名中國人，該案是從中國進口包裝機械，在越南胡志明市租賃倉庫放置，再將K他命隱藏在機器裡，準備把貨出口到第3國時遭越南警方查獲。高檢署指出，今年5月爆發的2件跨國運毒案件，其上游毒品來源都來自於緬北及寮國，並經由陸路方式從泰國進入柬埔寨，再出海運送至泰國灣區進行接駁，並由台灣漁船接駁運回。

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