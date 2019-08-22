司法界828人事大調動 高檢署檢察長未列異動名單

2019-08-22 13:05

〔記者吳政峰／台北報導〕司法官學院每年約訓練出約百名司法新血，統一於該年8月底投入職場，司法界為了配合這些新人注入，也統一於同日進行年度職務大調動，因此，哪些人晉升或轉任，均為這階段的焦點，今年一度傳出年底即將屆齡70歲的高檢署檢察長王添盛，將於828年度大調動卸任，不過，據悉本次異動名單中並沒有他的名字。

王添盛將於12月初滿70歲，依照規定不能再辦案，可選擇退休，於屆齡前3個月提出，也就是9月初向法務部申請退休；或續留擔任優遇檢察官，負責研究工作，但因近年來優遇法官的薪資越來越低，多數法官會選擇在屆齡前一天退休，領取退休金與退養金，

因高檢署檢察長一職位高權重，不僅統領全國地檢業務，還主籌更保、犯保、觀護等重要資源，有權柄高、經費高、影響力高等3高特色，非具有相當資歷無法擔任，而王添盛從2014年出任至今，風評頗佳，要從檢察機關中選出能與他匹配的人接任，放眼望去沒剩幾個，但這些人目前均有要職，也非容易更動的職位，因此，據了解，「牽一髮動全身」的高檢署檢察長一職，不在28日的大調動名單內。

此外，第十五屆總統暨立委選舉將於明年1月11日舉辦，距今只剩不到5個月時間，查賄制暴緊鑼密鼓進行，須由最高檢、高檢署、各地檢嚴格一條鞭操控，若此時陣前換將，不僅對接任者是股龐大的壓力，也不利辦案方向與進度。

外界研判，目前最保守的模式，應是王添盛續任高檢署檢察長到12月退休，由法務部派人代理檢察長，過了明年1月11日、總統當選人正式出爐後，若蔡英文連任、內閣延續、無人事凍結，再行選派；反之，若總統換人當，人事凍結，也可交給下一任法務部長選派，較無爭議。

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