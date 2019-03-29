獨家》上將大調動 王信龍調國防大學校長 陳寶餘接陸軍司令

2019-03-29 16:54

〔記者羅添斌／台北報導〕政府高層人士透露，蔡總統已核定國軍多位上將人事調動案，陸軍司令王信龍上將調任為國防大學校長，並由副參謀總長執行官陳寶餘上將接掌陸軍司令，原任國防大學校長吳萬教上將則轉任為總統府戰略顧問。

至於副總長執行官一職，將由蔡總統任內首位侍衛長、現任海軍副司令劉志斌中將升任，劉志斌並晉任為海軍二級上將。國防部已核發上將人事令，4月1日生效。

高層人士表示，現任參謀總長李喜明上將將在今年6月底屆齡退伍，屆時也將牽動下一波的上將人事調整，至於參謀總長繼任人選，目前以國防部軍政副部長沈一鳴上將最被看好。

據指出，總統府戰略顧問有15人的編制，預算員額則為7人，現有一級上將3人，二級上將2人，合計5人，都是現役上將。兩位二級上將分別將在今年底及明年7月屆齡退伍，因此還有很大的安排空間。

高層人士指出，吳萬教自2015年11月開始擔任國防大學校長，至今已有3年半的時間，已到交棒的適當時刻，此時轉任總統府戰略顧問是合理的安排。

對於原本被視為接任參謀總長熱門人選的陸軍司令王信龍，此次調任為國防大學校長，頗令軍方內部訝異，但高層人士說，蔡總統近年來多次在軍事活動中，都公開的指名肯定王信龍，並且稱讚王信龍是從軍後翻轉人生的代表性人物，由王信龍接任國防大學校長的人事安排，是蔡總統對其有更高的期許。

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