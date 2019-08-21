聯繫泰、菲、越、帛琉 高檢署研商跨國反毒

2019-08-21 21:07

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣毒品氾濫，總統蔡英文宣示將投入4年100億元反毒，法務部也責請高檢署統合六大警政系統緝毒，研究防毒方案，計畫主持人、台中高分檢檢察官王捷拓親赴東南亞國家，發現國人對於台灣是「毒品輸出國」的刻板印象是錯的，事實上，台灣應是「毒品受害國」，為此，高檢署聯繫泰國、菲律賓、越南、帛琉等四國的司法單位，將於10、11月陸續展開雙邊閉門會議，研商跨國反毒政策。

過去緝毒多是第一線的司法警察各行其是，沒有上層單位統籌聯繫，自從高檢署跳下來統合、規劃「安居專案」後，透過數據分析，終找出緝毒、防毒的正確方向；王捷拓指出，過去8成警察都認為K他命是台灣最大宗毒品，但真相是「安非他命」才是我國亂源，而我國沒有生產安毒的原料。

換言之，台灣是毒品輸出國、樞紐國的刻板印象根本是大錯特錯，真正的角色應為受害國，王捷拓分析出毒品來源多來自「金三角」，並追查毒品流向，親赴各國司法單位交流，均獲「台灣不是毒品輸出國」的認證。

王捷拓認為，毒品氾濫已是國際難題，報請高檢署檢察長王添盛成立「涉外毒品趨勢與走向研析」計畫檢視「毒流」走向，跨國串聯緝毒網並交換情資，10月起將與泰國等4國進行密室會議，把「安居專案」擴大成「亞太緝毒合作網」。

法務部長蔡清祥則說，高檢署的跨國會議是以「個案」為主，有別於司法互助的通案協議，方法創新突破，值得肯定，近來開始與多個國家交換緝毒情資，並協助該國瓦解販毒組織，成效頗豐；他強調，若毒品來源阻絕於境外，台灣就可免受毒品危害。

王添盛則說，「安居專案」與行政院的新世代反毒綱領施行至今，初犯人數逐年下降，2017年為1萬7140人，2018年下降為1萬5525人，下降率9.4％，而今年第1季更比去年同期下降6.4％，可見成功嚇阻民眾好奇心。

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