藝人小亮哥遭控詐欺爭議再起 新被害人控其小舅子詐騙千萬

2019-09-26 22:58

〔記者鄭景議／台北報導〕去年3月藝人小亮哥捲入AKB48周邊代理詐欺案，遭到香港老行家代理商周書正控告詐欺，當時小亮哥不甘示弱，回頭告周書正詐欺；今日周書正向本報投訴，表示小亮哥告他的詐欺案已經被法律認證，予不起訴處分，反而他這邊又有兩名被害人跳出，證實小亮哥的小舅子以小亮哥名義向他們詐騙，金額加起來高達1230萬，明日會在立委蔡適應陪同下召開記者會，將事情公開。

有關今日的指控，小亮哥及其小舅子林俊名都尚未出面回應。

周書正指出，在2017年時，小亮哥，其妻子林姿佑及其弟弟林俊名，與他洽談「AKB48偶像咖啡廳」業務，打算靠著咖啡廳加上可代理AKB48周邊商品為誘因，與他洽談合作，但是洽談後，業務都還沒開始跑，林俊名就以公司名義，要向他借款，前前後後總共借了200萬，小亮哥出面還了他50萬後，剩下的150萬就再也沒下文，甚至在後來他受不了要提告詐欺時，小亮哥還稱是他不還本票，反告他詐欺。

周書正指出，林俊名仗著有林姿佑跟小亮哥背書，與他借錢時為了要騙他把錢掏出，還跟他說借多少就簽加倍的本票，他當時想以小亮哥的名譽，「多少還值150萬吧?」，加上林又簽加倍的本票，雖然跟對方的公司甚麼實際業務都還沒進行，仍然把錢借出。

不料他發現這整個「AKB48偶像咖啡廳」投資案，是一個騙局，林姿佑及其弟弟林俊名的公司財務狀況危險，連底下員工的薪水都發不出來，在他受不了上爆料公社爆料後，更有不少人私下來跟他說，林俊名早就打著小亮哥以及「AKB48偶像咖啡廳」的名義，用業務合作或是私下借款的方式，到處向人借錢，明日願意出面的兩名被害人，一名鄧先生前後共借出970萬，吳先生借出100萬，加上林俊名為了跟他們借錢，多簽了200萬本票，借款金額驚人。

據了解，周書正明日中午12點將在立法院中興大樓102會議室，在立法委員蔡適應陪同下，召開記者會，屆時會把整件事情公開，其餘兩名被害人也會出面。

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