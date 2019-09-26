騎士自撞橋墩噴飛 頭部重創命危

2019-09-26 14:33

〔記者陳薏云／新北報導〕今上午8時許，一名機車騎士騎車沿土城區擺接堡路往三峽方向直行，行經捷運機廠時，不明原因自撞橋墩，男子因此命危送醫，目前仍在亞東醫院手術搶救中，詳細車禍原因待釐清。

據了解，該名男子為22歲賴姓男子，今上午騎車行經該地點，先擦撞路緣石後，又撞上快速道路橋墩，當場倒地不起，經救護人員到場檢傷，發現賴男頭部重創，已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院搶救，目前仍在急救中。

經現場初判，賴男疑似自摔釀禍，交通分隊已到場進行交通測繪，另請鑑識小組至現場採證，詳細車禍原因仍待釐清。。

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