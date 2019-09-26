爸爸要投降了！與警駁火 通緝犯被逮前不忘叮嚀女兒

2019-09-26 11:13

〔記者楊國文／台北報導〕曾在20多年前參加大園空難救援的通緝犯陳文彬，涉身懷2把改造手槍訪友，卻遭警方盤查，竟朝警方開槍，警匪爆發槍戰，一度揚言舉槍自盡，警方喊話卸除陳男心防，陳棄械投降前，不忘叮嚀國中剛畢業的女兒「要好好讀書」、「之後找個好人家嫁」，檢方依殺人未遂等罪起訴；高等法院今依非法持有槍枝罪、妨害公務執行罪判陳5年2月、併科罰金20萬元。可上訴。

檢警調查，48歲的陳男有槍砲、毒品等多項前科，曾在板橋擔任殯葬業者，20年前曾參加過大園空難救援，案發時無業，與前妻離婚後育有1女，對國中剛畢業的女兒疼愛有加。

陳男前年6月7日到北市萬華區訪友時，竟隨身帶著2把改造手槍、一批子彈，離開時遇到新北市警局三重分局2名巡邏員警，陳看到員警心虛，因肇事逃逸、槍砲等罪共判5年2月徒刑，因公共危險未入監服刑，被發布通緝，加上身上有槍彈，就回頭就往公寓樓梯跑，警方認為形跡可疑，即往後追緝。

陳男逃到2、3樓樓梯間，大喊「我有槍！」，轉頭就朝警方開槍，最後困在頂樓，警匪展開2小時的對峙，過程中，陳曾大喊「再過來就開槍自殺！」，警方擔心陳男走上絕路，展開柔性攻勢與他對話，陳自知逃不掉，又擔心被關後，不能再照顧女兒，於是棄械投降，要求打電話給女兒。

陳男打電話向國中剛畢業的女兒告別說「妳要好好讀書，好好照顧自己」、「將來找個好人家嫁了」、「爸爸要投降了」等話，充滿不捨之情，就乖乖就範。警方現場查扣2枝改造手槍，15發子彈，大麻一包，磅秤一個，陳坦承犯行，檢方依殺人未遂、毒品、妨害公務執行罪起訴陳。一審判陳5年6月徒刑。

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