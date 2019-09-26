涉挖角英業達大將 仁寶電腦被起訴

2019-09-26 10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕已跳槽至仁寶電腦的英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前代處長江穎範等3人，被英業達指控違反保密條款，將價值54億多元的營業秘密帶到仁寶，台北地檢署去年9月依違反營業秘密法及著作權法起訴3人後，今另依營業秘密法起訴仁寶電腦。

英業達先前發布重大訊息指出，此案是公司主動發現並送請檢調單位偵查，對於司法程序予以尊重，對公司財務和業務並未造成重大影響。仁寶當時則表示，3人的確為仁寶現任員工，公司一向在營業秘密方面採嚴格的防範與標準，一切法律問題將由律師及法院處理，相關細節不予評論。

檢方調查，江穎範、英業達上海六廠測試二部前部長朱俊豪、桃園製造中心測試工程處測試一部前工程師吳忠輝等3人，均是年資超過10年的英業達前主管，具接觸生產高端伺服器等機密文件權限，且曾簽署英業達「全球員工行為準則管理辦法」，負保密義務；前年9月至去年3月，3人先後跳槽至仁寶，被控將英業達的生產及預估出貨資料、產能、不良率、成本及報價分析、以及產線技術等營業秘密帶至仁寶。

起訴書指出，江穎範前年9月12日離職前，涉嫌將具有英業達組織性、技術性及業務性等12項營業秘密，包括英業達針對客戶惠普、戴爾公司所製作的已出貨及預估出貨、產品測試計畫、全世界僅英業達及英特爾持有的快速邊界掃描技術，以及產能、不良率、測試治具介紹等機密，寄給公司外部信箱不相關者，另透過通訊軟體WeChat傳送給仁寶的中國籍人事助理Merry。

另，前年9月22日從英業達離職的朱俊豪，3天後轉至仁寶任職，涉嫌從曾在英業達任職的仁寶中國籍員工張開國手中，取得英業達技術性營業秘密檔案，隨即以仁寶公司電郵帳號傳送給仁寶採購主管杜威、跳槽至仁寶擔任昆山廠廠長的江穎範，以及沈姓、趙姓等中國籍仁寶採購人員。

吳忠輝則在去年1月22日自英業達離職前，將其因職務所持有的技術性營業秘密檔案，以私人電子郵件轉寄給江穎範。檢方認為，江穎範等3人涉違反保密條款，估算3人外流的機密檔案，英業達投入成本及價值利益高達54億9789萬元。

針對挖角吳忠輝的部分，檢方認為吳當時仍是英業達員工，尚未到仁寶任職，關於挖角吳忠輝的部分將仁寶不起訴；其餘2人被挖角的部分，則起訴仁寶。

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