厲鬼纏身需化解？ 女子被神棍騙100萬元

2019-09-25 13:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市廖姓男子在桃園區經營神壇，2017年間接受陳姓女子問事，檢方調查，陳女因精神狀況不佳，被廖男誆騙她遭到厲鬼纏身，質問她「妳知道妳快要死了嗎」，讓陳女嚇得提領100萬元給廖男，今天偵結，已依詐欺罪嫌將廖男提起公訴。

廖男（40歲）經營神壇提供信眾問事、收驚等服務，2017年間陳女因精神狀況不佳前往求助，廖男就不斷告知陳女「已被厲鬼纏身」，讓陳女堅信自己已被厲鬼附身，精神狀況更極度惡化而導致憂鬱症。

2018年3月19日，陳女提領100萬元存款拿給她的祖母，陳女母親察覺她的精神狀況有異，就帶著她前往醫院精神科看診，豈料陳女返家後，自認為精神狀況並未好轉，就打電話給廖男，並告知廖男她提領了100萬元一事。

廖男見時機成熟，就謊騙陳女：「妳知道妳快要死了嗎？妳看妳手上有沒有紅點？這100萬元妳一定要拿回來交給我，我要幫妳扭轉命運，妳有一個劫數...拿刀砍自己的脖子，就會死掉，有人發現的時候已經太晚！」陳女聽完後，還真的就乖乖地轉帳100萬元到廖男戶頭。

陳女家人發現後，趕忙追回100萬元，並向桃園警方報案控告廖男詐欺，桃園地檢署今天偵結，已因廖男涉嫌詐欺罪，將他提起公訴。

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