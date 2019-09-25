週刊爆北商大校長濫權自肥 校務基金負債千萬

2019-09-25 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕國立台北商業大學校長張瑞雄遭週刊踢爆濫權自肥、荒唐治校，不僅利用公家宿舍養前妻，挪用近百萬元校務經費裝潢，另外每年出國考察花費近500萬元，卻停止供應學生廁所衛生紙、刪減清寒獎學金，並取消教職員500元年節禮券。張瑞雄則表示為了避免爭議與浪費資源，已經將宿舍退租。

《鏡週刊》報導，張瑞雄上任校長後，以學校名義向行政院爭取一間首長宿舍，並且挪用近百萬元校務經費來修繕裝潢，熱水器和瓦斯爐都是用校務經費採購，每年還編列10萬元支付水電、瓦斯、管理費，但事實上卻是給前妻和女兒居住，自己則和現任妻子住在新北市住處，平常利用公務車往返，幾乎沒有回去宿舍，明顯已經違反規定。

報導提到，前校長賴振昌時代，每年僅編列120萬元考察經費，但到張瑞雄治校後考察經費逐年增加，目前已經高達每年500萬元。《鏡週刊》調查，張瑞雄上任後，北商大校務基金逐漸虧損，原本上任前結餘款近2億元，但如今總負債竟超過2000萬元。

張瑞雄對於因為校長職務宿舍引發的種種爭議，也發出聲明表示：「因為我另有房子，所以，在宿舍和房子之間來來去去，為了避免爭議與浪費資源，已經進行宿舍退租及歸還的手續！在此聲明。以正視聽！」

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