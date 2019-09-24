越籍移工當山老鼠 坐小黃到仁愛山區盜伐

2019-09-24 16:29

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕兩名越籍落跑移工當山老鼠，搭小黃到仁愛鄉武界林道盜伐，被南投林管處巡山員發現通報，與保七總隊和仁愛警方埋伏人贓俱獲，在小黃的後車廂查到台灣扁柏樹瘤及角材共13塊，市俱20多萬元，小黃司機否認是共犯，強調「有人叫車就去載」。

繼上月南投林管處會同警方逮到越籍落跑移工，到武界林道盜伐後，昨日下午南投林管處巡山員，發現有小黃在林道內穿梭覺得很可疑，因此會同合七總隊第六大隊和仁愛警分局員警，一同在林道內埋伏，在傍晚時分攔截到這部計程車，車上除有台籍司機，還有兩名20多歲的越籍移工，經查資料發現兩人是落跑移工。

警方在計程車的後車廂內發現台灣扁柏樹瘤11塊及角材2塊，總重56.46公斤，市價逾20萬元，計程車司機否認他也是山老鼠，並稱「有人叫車他就去載」，根本不知是要載盜伐的珍貴林木。警方懷疑有其他嫌犯，全案擴大偵辦中。

南投林管處表示，8月底南投林區管理處巡山員剛會同警方，在武界地區查獲外籍移工盜伐貴重林木，對於山老鼠短期內仍前往同一區域盜取林木的大膽行徑，林務人員會持續結合警察查緝山老鼠不法行為。

林管處也呼籲民眾一起檢舉賺獎金，若山老鼠因此被逮且被起訴，檢舉獎金最高可達300萬元。

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