1個觀護人負責200個案件 法務部長下鄉聽心聲

2019-09-24 12:32

〔記者吳政峰／台北報導〕我國每一位觀護人每年平均處理約200案件人次，要負責緩刑、保護管束、緩起訴、易服勞務等業務，非常繁重，雖然司改國是會議增加了法定員額，但預算員額遲遲未到位，形成「看得到卻吃不到」的窘境，為了解基層觀護人的難處，法務部長蔡清祥特地下鄉傾聽心聲，期能協助精進案件的監督與輔導技巧。

蔡清祥指示各地檢署強化觀護人的晤談技巧及提升觀察敏銳度，近日在台中地檢署辦理兩梯次全國觀護人職能訓練暨業務研討會，蔡清祥特地南下出席，盼能幫助觀護人提升輔導策略專葉知能、策進案件執行與管理成效。

蔡清祥表示，他本人非常重視觀護業務，提出培養與深化服務精神、一路相伴的個案管理、援助家庭等司法保護概念，出席觀護業務研討會就是要傾聽第一線執行案件觀護人心聲，並鼓勵觀護人秉持著服務精神與熱忱，也傾聽個案心聲。

蔡清祥認為，觀護人可從援助家庭的角度，協助受保護管束人及其家庭，使家庭成為他們順利回歸社會的支持力量，進而達到預防再犯目的；他也在會議中頒發今年由法務部修訂之「執行觀護案件手冊」，提供觀護人於執行職務時，作為依法行政的工具書。

觀護人職能訓練為期兩天，其中包含法律、精神醫療及諮商輔導專業課程，精進觀護人覺察案件再犯危險性敏感度、擬定輔導策略、再犯預防配套措施及連結社會資源的專業知能。

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