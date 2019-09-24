誘騙近百追韓星少女自拍猥褻照 中市知名街頭藝人顧志杰GG了

2019-09-24 12:22

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市知名街頭藝人薩克斯風手顧志杰，涉嫌從2012年至2018年間，冒匿女性身分，從韓星男子團體SUPER JONIOR、BTS等粉絲團中，挑中盲目追星的國小至高中女粉絲，誘騙少女自拍裸露胸部、下體、下體夾上夾子等照片、及裸體跳舞、展露下體影片，供顧男欣賞，檢警在他隨身碟內查到近百名未成年女子猥褻照片、影片，經清查過濾出被害人48人，台中地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例分波起訴，目前在台中地院審理中。

顧志杰（31歲）是國內中生代有名薩克斯風老師，曾在許多國中小學音樂社團擔任指導老師，是台中市登記有名街頭藝人，但今年初被搜索後羈押，目前已關閉臉書，街頭藝人的聯絡電話也已停話。

據悉，顧男隨身碟中清一色是未成年少女，都是剛發育的少女猥褻照（12至17歲，成年的他還不要），其中一名馬來西亞13歲少女來台追韓星BTS，也被他騙自拍了許多僅著內衣、內褲照片給他，她不願繼續提供更裸露的，顧則以先前猥褻照片會被公布喔！來威脅她繼續提供更猥褻、更裸露的照片及影片，中檢與高雄警方取得馬來西亞警方製作該女子被害筆錄，一併追加起訴。

檢方起訴書指出，顧男從2012年間起冒匿女性身分，從韓星SUPER JONIOR、BTS等追星粉絲團中，選中國小高年級至高一女生，他偏好身體剛發育的幼女，騙她們說加入粉絲團可以與SUPER JONIOR等明星見面，還能在後台近距離接觸，迷煞這些追星小女生，但要先拍內衣內褲展露身材的照片過來，接下來要她們裸身跳舞、展露下體、下體夾上夾子等猥褻動作，要求越求越多。

或佯稱加入粉絲團可獲得演唱會門票、周邊商品、現金等等，騙這些追星小女生慢慢的ˇ一次又一次把衣服脫掉、至脫光拍猥褻照片供他欣賞，以此為樂，滿足自己的性慾。

檢方指出，此案被害人騙及全國各地，指揮北、中、南三地警方及婦幼隊、家防中心社工逐一清查。而這些小女生盲目追星，容易陷入陷阱把自己的隱私照片給對方，讓對方有機可趁拿來當威脅工具，繼續被他利用來滿足性慾的工具。

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