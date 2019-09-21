泰男來台逾期居留藏身小吃店 卻暗中經營槍械兵工廠

2019-09-21 10:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕逾期居留的36歲潘姓泰國籍男子，涉嫌藏匿在桃園楊梅某泰式小吃店，並利用小吃店作掩護改造槍械；案經移民署桃園市專勤隊查捕到案，並起獲改造長槍1枝、安非他命、吸食器及改造工具一批，移送地檢署偵辦，並向法院聲請羈押獲准。

移民署桃園市專勤隊長荊少安表示；潘嫌為持觀光簽證來台的泰籍人士，在台逾期停留長達509天。期間，潘嫌躲藏在楊新路3段某間泰式小吃店3樓，並利用小吃店做為掩護改造槍枝。

移民署是接獲線報，指稱位於楊梅某間泰式小吃店有人利用出租套房做掩護改造槍枝，並吸食毒品等不法情事，經派員深入調查，鎖定潘嫌，經多日蒐證並掌握確切犯罪事證後，會同桃園市警察局楊梅分局前往查緝，當場查獲潘嫌。

警方現場搜查時，由於警方早得知潘嫌長期熬夜改槍，有購買安非他命吸食提神致吸毒成癮，但潘嫌還辯稱從不吸毒，並翻開口袋假裝自清，卻被警方自他從口袋搜出安非他命一包，潘嫌懊惱不已。隨後警方押解潘嫌到樓上住處搜索，再發現改造槍枝。

警訊中，潘嫌自稱上網自學改造槍枝技術，並購買電鑽等器材利用出租套房掩護改造槍枝，甚至自設小型試槍室測試槍枝威力。

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警訊後，全案先依違反槍砲條例及毒品罪嫌移送台灣桃園地方檢察署偵辦，並獲法院聲請羈押獲准。此外有關製程經過及成品流向，目前專案小組循線持續擴大追查中。

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