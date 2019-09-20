施壓巿長任用媳婦挨罰百萬 前馬公市代會主席抗罰敗訴確定

2019-09-20 00:13

〔記者楊國文／台北報導〕澎湖縣前馬公市民代表會主席陳永澎被控涉利用監督權限，要求馬公巿長葉竹林任用其媳婦曾姓女子為市公所清潔隊員，監察院認定陳永澎已違反公務人員利益衝突迴避法裁罰100萬元，陳不服，打行政訴訟。最高行政法院認定裁罰於法有據，19日判陳敗訴確定。

判決指出，陳永澎自2010年8月1日起擔任馬公巿民代表會代表，並於2014年12月25日連任市民代表，並出任代表會主席。陳永澎因職務之故，對於馬公巿公所具有監督權限，明知媳婦曾女是利衝法規定的「關係人」，仍假借職務上權力，要求馬公巿長葉竹林任用曾女為市公所清潔隊員。

監察院調查後，認定陳永澎已違反公職人員利益衝突迴避法第七條規定，對陳裁罰新台幣100萬元。陳不服，提起行政訴訟。

陳永澎主張，監察院裁罰他，大部份是依據馬公市長葉竹林的陳述做為依據，但葉的陳述前後矛盾，而且馬公市公所的預算已於2015年1月7日通過，他如何能在2015年1月至5月間以刪除預算施壓？此外，該總預算共4億多元，僅刪除一般事務費中的餐費20萬元，其餘全數過關，且並非他一人所能決定。

另外，他與葉竹林等人在2015年3月間赴中國行銷，絕無葉竹林所指，他有以刪除預算施壓，且曾女於2015年4月7日與他的次子離婚，因此曾女於2015年5月20日受僱時，已不是他的媳婦。

不過，台北高等行政法院調查，葉竹林在監察院多次約詢時指出，陳永澎以公所的預算威脅他，也多次當面向他要求，由曾女遞補清潔隊員職缺，認定監察院裁罰100萬元有理，判陳永澎敗訴。陳不服，提起上訴。

最高行政法院認定，監察院裁罰有據，北高行判陳敗訴，並無不當，今駁回陳的上訴案，全案確定。

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