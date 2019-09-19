逃了4年多 非法移工栽在豬隊友這個動作

2019-09-19 11:04

〔記者許國楨／台中報導〕潘姓越南籍失聯移工昨天與另5名同鄉共乘一輛休旅車前往工地途中，因駕駛疑恍神擦撞安全島，引起後方巡邏警車注意盤查，車內6人一下車就鳥獸散分頭逃竄，獨留逃跑不及的潘男被當街壓制上銬逮捕，只是潘男逃了4年多都沒有被查獲，卻因豬隊友栽在警方手上，讓他滿臉哀怨，頻頻搖頭嘆息。

台中市第六分局永福派出所員警徐孟群、樊家懿，昨下午1點巡邏行經轄內福科路時，發現前方一輛休旅車左右搖晃且擦撞安全島，員警直覺可疑尾隨，趁對方停等紅燈之際鳴笛示意盤查，由樊員先下車要求對方靠路邊停車再查證身分。

此時樊員繞到駕駛座一方示意駕駛下車防止駕車逃逸，徐員也下車準備盤查，未料連同駕駛及車內另5名乘客，突然打開車門後立即棄車鳥獸散四處逃竄，員警見狀迅速發揮平時訓練，通力合作將其中一名坐後座的25歲潘姓乘客壓制在地，並上銬逮捕。

警方查出越南籍的潘男是勞動部於104年發佈的行方不明外籍移工，但他對於其他5人的身分一槪以不知情、不知道及不認識回應，僅表示是越南同鄉搪塞，警方則在訊後將他移請內政部移民署中區事務大隊台中專勤隊遣返，並持續追緝逃逸人士；而這段逮捕過程也被民眾拍下上傳臉書社團「爆料公社」。

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