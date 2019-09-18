廣大興血案定罪關鍵 「航程紀錄器」打臉8名殺人兇手

2019-09-18 23:47

〔記者吳政峰／台北報導〕菲律賓8名海巡人員2013年在公海掃射我國漁船「廣大興28號」，船員洪石成當場身亡，菲國還一度栽贓「廣」號越界，幸在我方還原漁船上的「航程紀錄器」後，確認未越界，才還給受害漁民一個公道，而18日菲國馬尼拉地院也依此關鍵證據，判8名被告「殺人罪」成立，刑期分從8年1日到14年8月1日不等。

2013年4月19日台菲簽訂司法互助協定，不到一個月、5月9日就發生「廣大興」血案，菲國原初態度消極，還栽贓「廣」號越界、試圖衝撞海巡公務船，後經我方調查確認「廣」號未越界，隨即發動「凍結移工輸入」等兩波制裁，提升至外交層級，成功把菲國逼上談判桌。

法務部等機關援引司法互助協定，派出楊婉莉、曾士哲等檢察官與刑事局人員3度赴菲訊問嫌犯並檢視涉案槍枝，筆錄翻譯成華語帶回國，經過彈道比對，確認兇槍就是菲國海巡所有；菲國國調局亦派檢察官來台，登「廣」號勘驗，並把子彈化驗結果帶回國，交叉比對後，也與我方結論吻合。

此外，本案定罪的關鍵證物是我方還原漁船「航程紀錄器」，確定「廣」號當時在公海作業，未侵入菲國領海，兩國檢察機關交換意見咸認洪石成無辜遭殺、8名海巡人員殺人罪嫌重大，進而促成菲國檢察官2014年3月18日正式以「殺人罪」起訴8嫌。

案子原在巴丹群島地院承審，案件審理期間，菲國檢方為充實證據，多次透過司法互助協定派檢察官來台取證，法務部亦邀集高檢署、屏東地檢署、外交部等單位召開取證會議，並責成屏檢、法醫研究所及刑事局協助提供菲國所需的文件資料。

特別的是，我國接受司法互助請求並提供相關證據資料後，曾士哲與刑事局鑑識專家還親赴菲國，以專家證人身分出庭作證，創下我國檢察官首度以專家身分作證紀錄；中間還發生插曲，曾士哲從馬尼拉搭乘小飛機到巴丹群島途中，背後坐的竟是8名被告，生命隨時有危險，氣氛詭譎，幸好最後平安抵達，而本案也被裁定移到馬尼拉地院審理，以利兩造出庭。

法務部指出，馬尼拉地院18日宣判「廣大興28號」案，8名菲籍被告全部被判「殺人罪」成立，刑度區間從8年1日至14年8月1日，被告並應對洪石成遺族支付民事賠償，這對已經廢死的菲國來說，算是「判得非常重」，司法正義終獲實現，值得肯定。

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