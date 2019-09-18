9/18 雙贏彩頭獎摃龜！ 今彩539 獎落宜蘭

2019-09-18 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月18日）開獎的第108000224期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由「宜蘭縣蘇澳鎮漁港路96-2號1樓」的「宜樂彩券行」開出；第108000224期雙贏彩，頭獎摃龜，

第108000224期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、08、09、11、17、18、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共219注中獎，每注可得500元；肆獎共2680注中獎，每注可得100元。

第108000224期今彩539中獎號碼為「04、16、22、23、32」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共206注中獎，每注可得2萬元；參獎共6623注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6026注中獎，每注可得50元。

第108000224期39樂合彩中獎號碼為「04、16、22、23、32」，四合摃龜；三合共227注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8541注中獎，每注可得1125元。

第108000224期3星彩中獎號碼為「751」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000224期4星彩中獎號碼為「4374」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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