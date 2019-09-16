9/16 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落新北市

2019-09-16 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今（16）日晚間開獎的第108000222期今彩539，頭獎開出1注，由新北市蘆洲區民族路442號的「天從人願彩券行」開出；第108000074期威力彩與第108000222期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000074期威力彩中獎號碼為「02、04、11、16、21、29，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎共250注中獎，每注可得4000元；陸獎共1774注中獎，每注可得800元；柒獎共3710注中獎，每注可得400元；捌獎共萬注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3982注中獎，每注可得100元；普獎共4萬6853注中獎，每注可得100元。

第108000074期38樂合彩中獎號碼為「02、04、11、16、21、29」，五合摃龜；四合摃龜；三合共45注中獎，每注可得5750元；二合共1599注中獎，每注可得750元。

第108000222期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、06、07、08、11、13、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共170注中獎，每注可得500元；肆獎共2132注中獎，每注可得100元。

第108000222期今彩539中獎號碼為「10、20、24、38、39」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共5775注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5372注中獎，每注可得50元。

第108000222期39樂合彩中獎號碼為「10、20、24、38、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共163注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9120注中獎，每注可得1125元。

第108000222期3星彩中獎號碼為「437」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000222期4星彩中獎號碼為「8046」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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