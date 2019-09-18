遏止國境販毒走私 緝毒犬加強桃園機場出境大廳勤務

2019-09-18 11:58

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為強化國境緝毒，攔阻毒品於關口，航空警察局9月起將會同財政部關務署台北關、警政署保三警察總隊，啟動緝毒犬在桃園機場第一、第二航廈出境大廳機動檢查旅客行李勤務，保三總隊支援的緝毒犬與海關緝毒犬穿梭在桃園機場出境大廳旅客行李中執勤，希望能藉此提升緝毒能量，遏止國境販毒走私。

航空警察局表示，為貫徹總統蔡英文及行政院長蘇貞昌宣示反毒政策，維護我國國際形象，航警局9月起強化國境緝毒防制，除了全面使用相關安檢儀器檢查行李、貨物外，並且將運用緝毒犬輔助查緝毒品，以強化國境緝毒，攔阻毒品於關口。

多隻緝毒犬上午在領犬員帶領下，穿梭在桃園機場出境大廳旅客行李行列中執勤，不少旅客對犬隻相當好奇，得知緝毒犬的任務功能後，國內外旅客都全力配合檢查。

航空警察局副局長林水順表示，近年來日本、韓國、印尼、紐西蘭、澳洲等國家的安非他命等毒品價格攀升，為台灣的十幾倍，毒梟鋌而走險，從台灣轉運走私到亞洲及紐澳等國家。

根據航警局統計自106年至108年8月間，在桃園國際機場出境查獲不法走私毒品案件共計24件，其中以二級毒品安非他命為最大宗，且有逐年增加趨勢。

為共同攜手打擊毒品犯罪，發揮政府行政一體效能，航警局從9月起將會同財政部關務署台北關、警政署保三警察總隊，加強桃園機場第一、第二航廈出境大廳機動檢查旅客行李，防制毒品夾帶闖關。

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