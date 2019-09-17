大貨司機車恍神撞電桿 台14甲線1.5K電桿倒單向管制

2019-09-17 09:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉通往清境、合歡山的台14甲線道路，今天清晨5時多，有1部清境往霧社方向行駛的大貨車，在該道路1.5K處撞路邊的電線桿，撞擊力大電桿倒塌，駕駛未受傷，但電桿阻路，警方單向管制中，另也造成附近40多戶停電，台電正在搶修中。

仁愛警方表示，這部從清境往霧社方向行駛的大貨車，司機說當時是一時恍神才會方向偏掉去撞電桿，目前等台電公司電桿復舊才能雙向正常通車。

據了解，這支電桿倒塌，約造成附近40多戶住戶停電，目前正派員進行搶修中。

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