上市電子公司楊梅新廠偷跑開挖 「村長」控市府建管處瀆職

2019-09-16 22:37

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市議員詹江村今天以「市府再爆瀆職？公文未到，動工先行」為題，緊急召開記者會，會中氣憤表示，IC載板產值連3年居全球之冠的欣興電子，配合我國經濟部投資台灣事務所的「台商回台2.0方案」，要在楊梅區新農街巷內建置1萬餘坪的綠能環保新廠，今年6月中旬取得工程建築執照，秋節連假前一天（9月12日）才送開工報告申請書，按作業流程至少10個工作天，最快週一才能取得公文，但欣興電子楊梅廠房新建工程在未取得開工許可前，卻已進行大面積、大規模開挖。

他提出8月20日和9月11日，在欣興電子楊梅廠上方的空拍實景圖佐證，照片中欣興電預定廠房原本地上空無一物，但本月11日拍照發現，空地上不僅有挖土機，還有載廢土的多輛大卡車，照片右下方的草皮，已被放置超過一人高的土堆，他痛斥市府未盡監督之責，明顯瀆職，至於是否涉貪，司法應主動調查。

建管處施工管理科長徐鍇表示，今天據報後，下午立刻前往現場會勘，發現至少已向下開挖3公尺之深，承造的常友營造公司未依規定申報先行施作開挖，已違反建築法相關法令，除將開罰最高9000元罰鍰外，當場已勒令停工，並要求補齊手續後再行復工，至於現場土方尚未外運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法