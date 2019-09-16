正義魔人狂檢舉一次可達上百件 警籲：不要違停

2019-09-16 22:27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕機場捷運A11坑口站旁雖有付費停車場，但仍有不少民眾貪小便宜或心存僥倖，寧願將車違停在人行道上，也不願花錢停車，或者是將愛車停在殘障車位，導致捷運站周邊不時有「正義魔人」檢舉違停，一次檢舉就是幾十件，甚至達上百件。

然而受作業時間影響，有些騎士在1、2個月後，會一次收到3到4張紅單，讓車主氣得跳腳，不服氣地向警方提起申訴要求撤銷，也讓業務原本就繁忙的警方除了忙著篩選檢舉案，還得處理申訴案疲於奔命。警方對此向民眾呼籲，愛車要好好停放於停車格以免挨罰。

據警方統計，今年元旦起截至今天，坑口站已累積608件違停，其中檢舉及員警開單各佔5成，當中又有近2成的民眾在收到紅單後會提出申訴；蘆竹警分局交通組長陳明正表示，坑口站附近的機車違停人行道檢舉案層出不窮，有車主因不知情，而一次遭檢舉達人檢舉數件，由於違規事實明確，檢舉成單率百分百，即便民眾事後提出申訴也難撤銷。

目前坑口站旁有桃園大眾捷運公司委外經營的收費停車場，總計35席汽車格、178席機車格，其中汽車每天上午6點至晚上11點59分，每小時收費20元，轉乘優惠後每小時15元，凌晨零點至清晨6點每小時10元；機車每次20元，超過凌晨零點則重新起算20元，另提供附近住戶每月300元月租及每季850元的優惠。

桃捷公司表示，距離坑口站步行1至3分鐘的收費停車場，汽車平均每日使用狀況約2成、機車平均每日使用狀況約8成，仍有足夠停車位置可供民眾使用，呼籲車主勿貪圖方便，以免被開單或是愛車被拖吊得不償失；為了遏止違停亂象，警方也在捷運站週邊張貼多張告示牌，提醒民眾「人行道禁止臨時停放車輛，違者將舉發、拖吊」，員警也將加強取締，違者可罰600元。

李姓市民表示，雖然不是很喜歡正義魔人的檢舉行為，但車主違停在先也沒辦法多說什麼，還是奉公守法以免被正義魔人盯上；林姓男子則說，有時候為了趕車，沒時間找停車位，會再多加注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法