疑敬酒起口角 金門KTV鬥毆2重傷

2019-09-16 17:44

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣1家KTV昨天凌晨發生鬥毆事件，蔡姓男子疑因敬酒過程與對方口角，涉嫌找來同伴以棒球棒毆人，造成陳姓、辛姓男子頭部重創，其中1人後送台灣醫治，1人在金門醫院加護病房；金城分局將一干人等帶回偵訊，依殺人未遂罪嫌移送金門地檢署嚴辦，2名同為蔡姓的動手嫌犯收押，包括1名金防部士兵在內另3嫌交保候傳。

金城警分局表示，15日凌晨0時許金寧鄉這家KTV發生酒客鬥毆，蔡姓男子多次拿著酒杯到陳男所在的包廂敬酒，陳男等一行8人不認識蔡男，雙方引發口角，蔡男召回才剛離去的4名友人，涉嫌從車上取下球棒攻擊陳姓男子，導致陳姓、辛姓男子頭部受創，當場倒臥血泊；警方據報出動快打部隊，3分鐘趕到現場壓制，其中陳男受傷嚴重，送金門醫院急救再後送台灣治療。

金城警分局分局長李益杰說，初步了解，雙方因敬酒過程不快引發口角，繼而產生鬥毆傷人事件，實不足取。金門縣警局長張國雄說，將嚴肅督飭刑大、金城及金湖分局展現警察打擊犯罪的能力和決心，絕不容許暴力行為在金門橫行。

金防部表示，涉案的陳姓士兵當天是正常休假，且該員沒有動手打人，但因涉足不正當場所，金防部會依相關規定檢討汰除。

鬥毆事件發生後，警方在第1時間保全相關證物報請金門地檢署偵辦，檢方基於偵查不公開，嚴格要求警方對外禁口；酒店大亂鬥消息仍不脛而走，坊間對此影響社會治安事件說法不一，甚至誤傳死傷，聽說有人「還衝去醫院想繼續打」，警方憂心以訛傳訛、謠言漫天，報請檢方後公開說明。

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