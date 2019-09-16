一晚硬上應召女3次 男裝警白嫖又性侵少女遭訴

2019-09-16 15:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓男子花了8300元找女子花花（化名）性交易，性慾仍未獲得滿足，竟佯稱是警察要求花花配合辦案，前後性侵花花3次，此外，陳男還偷拍15歲女網友洗澡照，恫嚇：「不跟我發生性關係，就把相片傳給妳家人朋友」，逼迫女網友嘿咻，新北地檢署今依強制性交、加重強制性交罪嫌將陳男起訴。

去年8月11日凌晨2時許，陳男在網路上看到性交易服務，透過網站仲介找29歲的花花，約凌晨3時許到其住處性交易，陳男先付了8300元報酬，卻趁花花洗澡時，偷走其身分證，兩人合意嘿咻後，陳男竟謊稱是警察，要求花花配合辦案，花花怕因此被抓，嚇得連忙表示願意返還8300元，陳男卻仍不願交還身分證給花花，還硬上花花。

同日凌晨5時許，陳男把花花載到新北市林口區一家汽車旅館，再度向花花要求嘿咻遭拒，竟不顧對方反抗性侵得逞，見花花洗澡，陳男又精蟲衝腦，衝進浴室，把花花強拉到床上霸王硬上弓，花花離開後立刻報警。

此外，另有名15歲少女也指控，去年7月透過臉書認識陳男，陳男邀她去KTV唱歌喝酒，散場後卻把她載到汽車旅館，偷拍她洗澡，陳男多次要求與她嘿咻遭拒，出示偷拍照片恫嚇：「不跟我發生性關係，就把相片傳給妳家人朋友」、「如果妳爸媽知道妳和不認識的男人去旅館會怎樣？」致使她心生恐懼，與陳男發生性行為，事後她向母淚訴遭男網友性侵，父母得知後帶著她去報警。

庭訊時，陳男坦承犯行，檢方依據監視器畫面、醫院性侵事件驗傷診斷證明書、精神科診斷證明書等證據，認定陳男對花花強制性交3次；硬上少女1次。

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