國一北上42.3K處9車連環撞 回堵逾6公里

2019-09-16 09:13

首次上稿 08:10

更新時間 09:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道一號北上42.3公里、林口一、二交流道前，今天早上7點16分發生嚴重車禍，1輛大貨車與8輛小客車發生連環撞擊，造成2人重傷、5人輕傷，送醫救治。國道警察預估還要半小時至1小時才能排除，恢復4線道通行。

這起重大車禍事故佔用到外側車道、路肩，後方車輛回堵超過6公里。其中，大貨車及1輛小貨車翻覆，其他小客車也都被撞得扭曲變形，桃園市消防局出動3車、共5名消防人員趕往救援。

消防人員指出，到達現場後確認並無人受困車內，駕駛及乘客都已自行脫困，現場受傷人數共7人，先給予清洗傷口、包紮止血等初步處理後，將5人送往林口長庚醫院、2人送榮民醫院。

42歲大貨車吳姓駕駛沒有受傷，他載布料從彰化伸港出發要前往五股。

受傷的7人分別為，47歲林姓男子頭部撕裂傷、意識清楚，62歲鄭姓女子頭部、右肩痠痛、意識清楚，34歲鄭姓男子胸痛、頭部右側腫脹、意識清楚，45歲余姓女子左腳腳趾疑似骨折、意識清楚，33歲林姓男子右小腿擦傷、意識清楚，28歲林姓男子左臉腫漲、意識清楚，20歲陳姓男子左肩疼痛、意識清楚，事故原因則由國道警方調查中。

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