前男友竟是「攝狼」 偷拍口交照上傳臉書逼出面判關1年

2019-09-15 13:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名楊姓男子前年6月11日趁著前女友幫自己口交時，偷偷錄下兩人的親密畫面。兩人分手後，楊男因不滿前女友避不見面，竟將偷拍的不雅照po上臉書，供不特定人士觀看。被害女子發現後，報警逮人。基隆地方法院近日審結，依觸犯散布竊錄之他人非公開活動內容等罪，分別判處有期徒刑8月，應執行有期徒刑1年。

判決書指出，楊男與女友小芳（化名）交往期間，曾在住處及飯店發生親密行為，楊男未經女友同意就用手機拍下她幫自己口交的畫面。沒想到分手後，兩人因有債務及感情問題，擔任保全的楊男多次聯繫小芳未果，竟於前年11月6日中午及下午，趁著上班時，利用手機上網，將先前偷拍的影片擷取成為圖片，傳給自己持有的暱稱「楊o家」及「鄭o」等帳號，可供不特定人點閱瀏覽的臉書網頁，並將不雅照設為大頭貼，供不特定多數人得以觀覽。

小芳隔天晚間發現，楊男傳了284組不雅照片及影片，且他另外兩個臉書帳號內還放了口交照當大頭貼，立刻報警處理；警方則依照臉書上的IP位置循線追查，鎖定楊男請他到案說明。

楊男向法官表示，確實有用手機將照片上傳臉書，但拍攝時小芳均知情，並非偷拍；兩人分手前這些影片及照片小芳都有看過，且拍攝用的平板跟手機就擺在桌上，若有問題女方應該會直接反映，也能操作刪除，當時拍攝完，她也沒說不願意。

小芳向法官宣稱，自己根本沒有同意楊男拍攝影、照片，曾發現他在拍照，但當時他稱自己是在自拍，才不以為意，後來有看見他將照片刪除，但其他影像不知他何時拍攝。

法官審理後認為，楊男未經小芳同意用手機竊錄兩人親密行為，顯然欠缺對他人的尊重，依照楊男拍攝到的畫面顯示，小芳均未看著鏡頭，顯然是在不知情的情況下被偷拍。

法官認定，楊男觸犯竊錄他人非公開活動罪、犯散布竊錄之他人非公開活動內容罪，分別判處有期徒刑8月。應執行有期徒刑1年。另犯案用的平板電腦、小米手機及電腦主機、螢幕與隨身碟，宣告沒收。

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