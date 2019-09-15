慎防3人成虎！南投檢警將「假消息」列選舉查察重點

2019-09-15 13:01

〔記者謝介裕／南投報導〕距離明年總統及立委選舉剩不到5個月，南投地檢署特別與南投縣警察局及8大分局召開選舉制暴查賄座談會，最特別之處，也首度把「假消息」列入查察重點，避免有心人士試圖干擾、影響選舉進行。

隨著鴻海創辦人郭台銘退出國民黨，又中選會受理未獲政黨推薦的正副總統參選人被連署登記期限至17日截止，屆時總統大選是否會「3腳督」，與民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜一起競逐?便可望明朗化。

南投地檢署對此次選舉也提早上緊發條因應，從6日至12日期間，檢察長毛有增特別率同林志祐、吳錦龍、吳靜怡等3名主任檢察官，與南投縣警察局及南投、草屯、埔里、竹山、中興、集集、信義及仁愛等8個分局，輪流進行查賄制暴工作座談會。

檢察長毛有增表示，座談會中檢警分別就選情分析、查賄相關議題充分交換意見，除了嚴防暴力、金錢等傳統手法介入選舉以外，隨著科技的進步，類似三人成虎、指鹿為馬等散播「假消息」的手法，更不可不防，並提醒警方一定要嚴守偵查中立及偵查不公開原則。

尤其，為落實法務部科技查賄政策，檢方已設置檢舉賄選專用Line的ID與QR Code，呼籲民眾可透過反賄選宣導布條上的QR Code或檢舉賄選專線踴躍檢舉不法，共為打擊犯罪、反暴力、反賄選及淨化選風盡分心力。

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