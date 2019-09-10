LINE「那話兒硬不硬」露餡 人妻小王付遮羞費

2019-09-10 07:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子老蔡（化名）發現妻子小珊（化名）的日記、LINE諸多曖昧文字，如「做愛、打手槍、那話兒硬不硬等，憤而提告求償，高雄地院認定構成侵害配偶權，判決小珊和小王阿冠（化名）連帶賠償20萬元遮羞費。

老蔡指出，妻子小珊和阿冠原為同事，2015年5、6月交往期間，有如熱戀中的情侶，經他發現可疑後蒐證，查出2人LINE和FACE BOOK的對話內容，談及「做愛、打手槍、男性器官硬不硬、A片」等語，早已超過一般男女同事的關係。

此外，小珊的煽情日記還說「那天回家就很自然想脫」、「自然來個KISSBYE 」、「不是擁抱就是親吻」、「他也不是故意要解我內衣」、「我也喜歡他吻我抱我」等文字，老蔡因而飽受精神折磨，要求賠償30萬元精神撫慰金。

被告小珊和阿冠則指稱，原告未經妻子同意，擅自翻拍LINE、日記等證物，嚴重侵害她隱私權及秘密通訊權，屬違法蒐集的證據，應無證據能力。

又說，原告並自LINE等證物，刻意擷取男性器官硬不硬等敏感字句，試圖誤導她們有發生性關係，而且日記內指的「他」，也未指名道姓，均否認有偷情之事。

承辦法官調查，老蔡取得LINE等證物，並未有重大不法情形，也不是以廣泛地不法竊錄、竊聽或植入軟體即時轉傳、監控等嚴重侵害他人人性尊嚴之方式獲得，應符合比例原則，同時認定被告2人已逾越男女朋友關係，判決老蔡勝訴。

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