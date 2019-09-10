向總統陳情！殉職警員薛定岳女友凌晨千字文提3建議

2019-09-10 01:10

〔記者王冠仁／台北報導〕新北市汐止警員薛定岳日前騎車攔追闖紅燈毒犯王耀德，但因發生擦撞喪命，引起社會震驚。他論及婚嫁的女友今天凌晨於臉書上發表一篇1千多字的「陳情書」要給總統蔡英文，並提出3點建議，希望蔡英文幫忙完成以慰薛在天之靈。

這封陳情書主要有三點建議，第一點是希望改變績效制度。薛定岳的女友說，警界上級有績效要求，績效壓力就會由所長等幹部層層轉嫁到基層身上，因此基層員警就要拼命去抓，「希望不要有太多的專案以免增加員警體力負擔」。

第二點則是建議員警使用的安全帽，應該要定期更換，或是檢討員警使用的安全帽其安全性是否足夠，為什麼那個撞擊力會導致頭部撞裂這嚴重？「我記得薛定岳身上的安全帽其實已經戴了很久⋯」，她希望不再有任何一名員警因為安全帽安全性不夠而導致頭部受傷。

第三點則是要求「酒駕或毒販不可再開車上路刑責制度要更改」，她舉例美國各州及德國、中國、新加坡、日本等國，對於酒駕的刑責與處罰，「回頭看看台灣的酒駕罰則因過輕，所以一犯再犯。」

薛的女友建議要修正刑法，針對傷害執行中的司法人員之人來加重其刑，以保護勞苦功高的司法人員，並降低歹徒有心攻擊司法人員的意圖，並呼籲蔡英文要替基層員警改變不合適的制度，成為在基層員警最堅強的後盾。

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