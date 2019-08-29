勇警薛定岳追毒蟲殉職...女友悲痛po文泣訴 網友也哭了

2019-08-29 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕汐止派出所警員薛定岳生前工作表現優異曾多次受到表揚，昨日下午因追緝毒駕嫌犯，遭到犯人惡意撞擊而摔車撞上分隔島傷重不治，他去世的消息震驚社會各界，同事、家人與親友無不感到悲痛，而他論及婚嫁的女友今日打破沉默，在網路po文表達對嫌犯的憤怒與男友的不捨，許多網友看到貼文後紛紛留言鼓勵她，希望她能渡過難關。

薛姓員警的女友今日晚間在臉書「爆怨公社」po出1張照片，照片中為薛警在8年前的貼文擷圖，薛警在貼文中大方放閃，表示終於知道愛自己的女朋友不是沒有道理的！看得出來他深愛女友，而女友在今日的貼文中沉痛表示「我只是想抱怨一下，為什麼5萬就可以交保，到底把警察的命當成什麼，可以把我的男朋友還給我嗎？我只想我的男朋友回來就好」，字字句句蘊含著深切的哀痛，讓人看了不禁流下眼淚。

網友們看到貼文後紛紛為她留言打氣「節哀，男友一定也不想看妳傷心，加油」、「我們互不相識，單看畫面就難過的掉眼淚，請妳一定要堅強，不為什麼只為了一定要看到那垃圾的報應，加油～」、「加油，會過去的，大家會幫妳忙的！」、「請妳要好好保重身體，他會一直陪伴妳的。」、「請妳一定要堅強，日子還是要過，別讓妳的家人擔心妳」。

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