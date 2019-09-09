參加韓國瑜造勢後 11機車鑰匙孔遭黏快乾膠

2019-09-09 13:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕國民黨總統參選人8日在新北市大台北都會公園造勢，散場後民眾要騎機車離去時，赫見機車鑰匙孔遭人塗上快乾膠，無法插入鑰匙回不了家，三重警分局到場發現11輛機車遭破壞，過濾監視器、拍照，全力查緝嫌犯到案，目前兩名車主報案，警方朝傷害方向偵辦。

8萬晚間不少支持者到大台北都會公園參加韓國瑜造勢，晚間10時許散場離去，但警方晚間10時30分許陸續獲報，重新橋近14號越堤道的匣道處，多輛機車遭破壞，鑰匙孔遭快乾膠黏住，開不了機車車鎖無法回家，三重警分局鑑識人員到場採證、拍照，並協助通知吊車把機車停到鄰近處。

警方說，轄區派出所過濾監視器，仍在追查，尚未鎖定嫌犯，目前已有李姓女子、黃姓男子完成製作筆錄，其餘9名被害人暫不提告，警方將續追嫌犯到案，釐清其動機，解除民眾恐慌。

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