韓國瑜造勢場地草皮被踩爛 保證金只有1萬元

2019-09-09 11:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜昨晚在新北大都會公園內的幸福水漾公園舉行造勢晚會，吸引大批「韓粉」參與，結果草皮被踩爛，市議員李坤城在臉書痛批，「韓粉出征、寸草不生」。水利局副局長諶錫輝表示，已要求申請單位在今天深夜12點前撤離，並給予時間恢復原狀，復原完成才會退還保證金1萬元。

諶錫輝今天上午受訪指出，活動主辦單位在新北大都會公園內幸福水漾公園的申請日期為9月6日到9月9日，目前申請單位的清潔人員已進行場地清理，必須在今晚12點前完成撤離作業，高灘地工程管理處與申請單位相約明天早上9點會勘，針對範圍內每個區塊的草皮逐一檢視，並要求限期復原。

諶錫輝指出，依照規定，在河濱公園舉辦活動，每個場次收取1萬元保證金，場地使用費則是每平方公尺2元，昨晚活動總計收取48萬元使用費，明天會勘時將針對草皮損壞的面積大小，給予合理的時間改善，如果因為復原不良或壓損傷太嚴重，無法在期限內完成改善，高管處將代為執行，再向申請單位求償，復原完成才會退還保證金。

諶錫輝說，為避免日後大型活動對園區造成太大的影響，將研議修正管理規則，檢討保證金收取額度。

諶錫輝說明，經初步檢視，攤位區周邊草皮有較深的車輛壓痕，確實有些損傷，民眾的座位區草皮有被壓爛，但因為草有活性，損傷不算太嚴重。

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