大重機死亡率是普通機車8倍 北市警公布驚人數據

2019-09-09 10:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕上週末台北市大安區復興南路一段191號前發生死亡車禍，一輛大型重機先與另輛機車發生擦撞後，又2次撞擊違規停放於路邊的大貨車，導致騎士當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治，此為台北市今年第7件大重機騎士死亡事故，北市交通大隊統計數據發現，大重機車禍致死率是其他機車的8倍，2016年迄今已奪走17條寶貴生命，提醒騎士騎車時要多加注意。

台北市交大統計2018年度機車事故，每萬輛事故率大重機為249.2件、其他機車（普重機+輕機）為245.4件，肇事率雖然相近，但死亡率大重機卻大幅上升，每萬輛死亡率大重機為2.73人、其他機車為0.33人，為其他機車8倍之高。

交通警察大隊分析2017至2018年大重機事故特性發現，大重機騎士死傷年齡層以30-39歲占27.9%最高，性別以男性占97.4%最高，易肇事路段為市民高架道、大度路3段、竹子湖路、基隆路2段、民權東路6段、環東大道等，多發生於市郊及高架道路，主要肇事原因則為未注意車前狀況、超速失控、駕駛失控等。

大重機駕駛主要死傷年齡層為30-39歲，多為家庭中重要精神及經濟支柱，台北市警方呼籲騎乘使用大重機，務必提高警覺、注意路況並依速限行駛，快樂出門、平安返家。

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