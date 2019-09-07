女兒疑遭性侵 老爸揪友冒充刑警登門「做筆錄」

2019-09-07 10:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣鍾姓男子，懷疑女兒遭男子「阿正」（化名）性侵害，為了找阿正當面問清楚，他竟與友人夫婦薛姓男子、鍾姓女子，假冒刑警「辦案」，追查到阿正住在岳母家，帶著電擊槍登門「做筆錄」；後因岳母察覺有異報警，3人假冒刑警的身分也被戳穿。苗栗地方法院依僭行公務員職權罪，處鍾男、鍾女拘役40天、薛男拘役55天，得易科罰金。

鍾男因懷疑女兒多年前遭阿正性侵害，為找到阿正當面問清楚，與薛男、鍾女夫妻倆假冒公務人員，先從阿正叔叔的住處套話，得知阿正居住岳母家，並取得阿正岳母住家電話。

3人於今年2月15日下午5點多，再由薛男以手機撥打電話予阿正岳母，冒充為苗栗縣警察局竹南分局刑警，稱要查案子，欲前往住處對阿正做筆錄，雖阿正岳母說「會請他前往分局」，但薛男稱「已經在前往路上」，逕行前去。

3人於同日下午6點許，抵達阿正岳母家。因當時阿正岳母家有客人，見薛男腰際配戴形似手槍的電擊槍，不疑有他，讓鍾男等3人進入屋內上2樓找女婿。

薛男見阿正，劈頭就頻頻追問10多年前，有沒有性侵害某女子？一旁鍾女則持筆及筆記本，佯裝記錄；阿正則都否認。

薛男見林男始終不認，轉怒脫口「如果我女兒遇到這種事，我除了把加害人做掉，還會做掉加害人全家」。阿正岳母一聽，感覺這不是警察該說的話，且阿正岳父聽見樓上爭執，上樓要求薛男等人出示證件也被拒，遂報警處理。

鍾男辯稱，是阿正叔叔告知阿正的岳母也要找他們，所以才跟對方聯絡，從頭到尾沒有說自己是警察；薛男辯稱，當天要去之前，是由他打電話給阿正岳母，但完全沒有表明是警察；鍾女則辯稱，她不知道當天為了什麼，她是跟著丈夫去的，她不認識對方，到現場時在2樓她沒有拿筆記本假裝製作筆錄，她拿的是手機。

法官根據阿正、阿正岳母及處理員警證詞，認為薛男確有於當時自稱是警察，鍾男、鍾女雖均辯稱當日未曾自稱是警察，但於薛男對阿正「訊問」時，也都沒有阻止，足認鍾男、 鍾女與薛男就僭越公務員職權之行為 ，確有犯意聯絡與行為分擔，為共犯。

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