「國家機器」拿她沒轍 越女假結婚人間蒸發10年躲過追溯期

2019-09-07 00:44

〔記者王捷／台南報導〕越南女子阮氏嬌芳16年前假結婚來到台南，一年後離婚，委託黃姓戶口黃牛偽造假戶口捏造結婚紀錄，想延後居留時間，不過這份幾可亂真的假戶口被一位警員識破，將阮女、黃男依偽造文書函送，如今黃男已服完刑，但阮女如同人間蒸發，即使發布通緝用上「國家機器」，仍找不到阮女下落，阮女今年9月逃過刑法10年追溯期，讓當初取締她的警員說，如果還在國內，真想抓到她！

目前39歲阮氏嬌芳16年前嫁來台灣，與「丈夫」結婚1年後就離婚，不過，沒有配偶身分，她就無法繼續居留在台灣，因此存了一筆錢，找戶口黃牛製作假戶口名簿，偽造仍與「丈夫」結婚的關係，申請延長居留。

10多年前，識破阮女的警員回憶，當時移民署的業務都集中在外事課，外籍人士偽造假戶口情況常聽到，偽造一份假戶口名簿，市場價格大概是3萬到10萬元不等，也有聽說外籍配偶偽造假戶口後，真的拿到身分證的傳聞，所以當時警察局有要求特別注意。

警員說，如果他印象沒錯，阮女拿出的戶口名簿維妙維肖，雖然當時戶口名簿已電腦化，但是偽造戶口名簿的嫌犯可能沒有注意，當時戶口名簿已從直書改成橫書列印，但是假戶口名簿上蓋的官印卻是直書，因此露出了馬腳，加上阮女的偽造版，序號非常前面，他在櫃檯接到假文書後，就藉故留住阮女與陪同他的黃男，向戶政事務所求證。

經過求證後，警員發現阮女持有假文書，想藉此申請延期居留，立刻向派出所通報，將阮女與黃男帶回警所問訊，警員說，帶回警所之後的事，他就沒有參與了。

依據判決書指出，2006年5月22日案發後，警方翌日就開始偵查，但是阮女從此不見人影，直到2007年3月15日發布通緝，但至今出入境疑似沒有她出境的通知。

阮女被發布通緝的同年7月，開始實施刑法第80條，有關追訴期的修法新規定，不過依據刑法第2條，被告行為後法律要有變動，要適用有利於被告的法令，經過法院計算，阮女的追訴期到今年9月1日期滿，因此法院做出了免訴處分。

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