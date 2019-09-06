中寮惡霸椅子猛砸老婦影片瘋傳 直播主痛心怒嗆「欠修理」

2019-09-06 21:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉3日傍晚有壯漢驅趕在廟埕聊天老婦，其中1人被他用椅子連續猛砸，老婦骨折送醫，監視錄影畫面今天在臉書社團PO出後，網友瘋傳，有的網友還留言要教訓該男，警方請一些版主呼籲網友冷靜，並強調警方已掌握對象，全案正在積極偵辦中。

該起向老婦施暴案發生在中寮鄉爽文村的文山宮，距離爽文派出所僅數十公尺，3日傍晚兩名村裡的老婦人坐在文山宮廟埕擺放的椅子聊天，突然有穿著黑色上衣的高大男子靠近，要兩人離開，兩名老婦1人走得比較快，另1人走得慢且想起來掛在椅背上的雨傘忘了拿，折回拿傘後，可能邊走邊抱怨，該男子突然抓狂，拿起一張椅子砸該老婦。

老婦人被砸後很生氣以雨傘回擊，男子即像發狂一樣，連續拿椅子砸該老婦人，一張砸完再拿一張，有的直接打中老婦的頭，最後一把老婦砸倒在地，他才放棄攻擊離去。該名老婦被椅子猛砸後手臂和手指骨折，送醫後目前傷勢穩定。

該段監視畫面被民眾放在「中寮人」臉書社團，很快地即被網友瘋傳，連北部的某直播主都氣憤地在臉書轉分享該影片，並稱該男連老人也打真是欠修理。網友關注該案，群情激憤，警方擔心網友衝動，請PO文版主呼籲網友冷靜，而警方不只掌握對象，且也在積極偵辦中。

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