9/5 今彩539頭獎開出1注！ 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜

2019-09-05 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月5日）開獎的第108000213期今彩539頭獎開出1注，由台中市南屯區惠中里向上路一段692號1樓的「迎財彩券行」開出；第108000071期威力彩與第108000213期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000071期威力彩中獎號碼為「01、08、13、21、26、32，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共42注中獎，每注可得2萬元；伍獎共207注中獎，每注可得4000元；陸獎共1514注中獎，每注可得800元；柒獎共2910注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5335注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1044注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4145注中獎，每注可得100元。

第108000071期38樂合彩中獎號碼為「01、08、13、21、26、32」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共68注中獎，每注可得5750元；二合共1544注中獎，每注可得750元。

第108000213期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、07、09、12、13、17、18、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共188注中獎，每注可得500元；肆獎共2129注中獎，每注可得100元。

第108000213期今彩539中獎號碼為「17、24、26、28、39」，頭獎摃龜；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共5136注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4781注中獎，每注可得50元。

第108000213期39樂合彩中獎號碼為「17、24、26、28、39」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5932注中獎，每注可得1125元。

第108000213期3星彩中獎號碼為「725」，正彩共63注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000213期4星彩中獎號碼為「0350」，正彩4注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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