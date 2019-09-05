慘！一個迴轉疏忽 判刑2月再賠278萬

2019-09-05 19:16

〔記者林嘉東／基隆報導］王姓男子駕車違規跨越雙黃線迴轉，撞上對向、23歲吳姓男騎士，致吳腰椎、肋骨多處骨折；王刑事部分被判處2月徒刑，民事部分，再被判處要賠償吳台幣278萬2921元。全案可上訴。

判決指出，王姓男子前年4月間下午開小客貨車，在新北市瑞芳區粗坑口路迴轉時，跨越中央分向限制線（雙黃線），與對向、騎往瑞芳的23歲吳姓騎士發生碰撞。吳倒地受有左側第6根到第12根肋骨骨折、脾臟撕裂傷、左手肱股骨折、第4及5節腰椎骨折等傷。

吳等刑事部分，王被判處2月徒刑確定後，另提起民事損害賠償訴訟，向王求償醫療費16萬8372元、交通費9000元、看護費用25萬800元、半年薪資損失21萬4488元、精神慰撫金50萬元。

另，拿出台大醫院醫師診斷他因車禍造成勞動能力減損達23%，以他離退休還有42年，向王求償409萬601元的勞動能力減損損失，合計共向王求償台幣523萬3261元。

法院審理時，王對於吳提出的醫療費、交通費、看護費、不能工作損失求償金額都不爭執，但對於勞動能力減損達23%，請求法院重新請醫院鑑定。

法院認為，王駕車違規造吳受傷，被依過失傷害罪判刑2月確定。王的過失傷害行為與吳受傷有相當因果關係，應負侵權行為損害賠償責任。

由於雙方對醫療費、交通費、看護費、不能工作損失賠償金額不爭執，吳求償50萬元精神慰撫金也屬適當，均判准。

至於勞動能力減損比例部分，法院請台大醫院重新鑑定後，台大依吳在基隆長庚醫院就醫病歷紀錄、今年1月22日鑑定門診臨床症狀、徵象，以及台大醫院今年2月11日下肢神經傳導暨肌電圖檢查結果後，考量吳的工作經歷、年齡，計算勞動能力減損比例為17%。

法官因此改採台大第二次鑑定的報告，計算吳男勞動能力減損比例為17%，判王男應賠償吳男勞動能力減損164萬561元，合計判王要賠償278萬2921元。

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