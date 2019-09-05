「張君雅小妹妹」真實版！ 警車沿街廣播 幫小男童找回家的路

2019-09-05 12:51

〔記者許國楨／台中報導〕「張君雅小妹妹張君雅小妹妹，你阿媽泡麵已經煮好了限妳1分鐘之內回到家」的廣告令人印象深刻，最近上演真實版！

日常生活中民眾不時聽到警察用廣播器廣播，要違停的車主趕快出來移車，以免影響交通，台中市北屯區卻發生了一件趣聞，靈機一動的警察用一樣的方法，讓一名可愛的走失小男孩回到媽媽溫暖的懷抱，場面溫馨讓人不禁會心一笑。

台中市第五分局文昌派出所員警鄭子強、林明發，本月1日上午9時接獲民眾報案，瀋陽路一段的便利商店發現有名走失男童，到場發現是僅約三歲的幼童，為了安全起見，初步確認男童身體外部及精神狀態均正常，沒有外傷需救護，接著詢問小男童家住哪裡？無奈小男孩年齡尚小，沒辦法說出住家位置。

警方研判應該離家不遠，立刻以警車載著小男孩，從報案人發現他的地點，抱著小男孩開始挨家挨戶地詢問，並同步回報所內值班同仁是否有兒童走失案件的報案，然後一邊開啟警車的廣播器，用國台語向里民廣播，「有沒有小孩走失的家屬」、「有名走失的小男孩走失需要協尋」。

就這樣警車一路廣播至安順二街與綏遠路口時，果見一名神色焦急女子騎車迎面而來，向警方詢問是否有看見寶貝兒子，此時聽見她的寶貝兒子在警車後座稚聲地喊：「媽媽~」，男童母親頓時如釋重負，小男孩終於找到媽媽了!

原來小男孩母親帶他至住家附近散步，怎知小孩好動一轉眼就走失，本來已準備要報警協尋，幸好有警察幫忙顧著小男孩，讓她覺得很感動，家屬頻頻向兩位人民保母致謝，並說以後會小心照看小孩，而兩位親切的警察叔叔也告訴小男孩要乖乖待在媽媽身邊，不可以隨便亂跑，這樣會讓媽媽很擔心喔!

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