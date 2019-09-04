陳明文掉300萬風波 黃越宏告發陳政廷涉犯「特殊洗錢罪」

2019-09-04 11:38

〔記者黃捷／台北報導〕台灣高鐵列車昨拾獲裝有300萬元未上鎖的行李箱，追查發現失主是民進黨嘉義立委陳明文。陳明文次子陳政廷解釋這是父親給他的「創業基金」，但說詞仍被外界質疑，法治時報社長黃越宏也認為陳政廷涉犯「特殊洗錢罪」，今至台北地檢署遞狀告發。

對於遺留高鐵的300萬元，陳政廷解釋因他想延續母親「舞茶」品牌，打算至菲律賓開珍珠奶茶店，這筆錢就是父親要給他創業用，但不小心遺忘在車廂上，他已經全數領回。

黃越宏表示，陳政廷的說法有違常情，令人高度懷疑是在「非法洗錢」，創業基金只是用來掩護的藉口，根據2017年新修正的洗錢防制法第15條「特殊洗錢罪」，只要財務交代不清就成罪，陳政廷這300萬元絕對是來路不明，才賴給他父親。

黃越宏更表示，目前法務部次長蔡碧仲專門在管洗錢，且是陳明文推薦當上次長，以前也是陳明文貪瀆罪的辯護律師，政風單位現在應該嚴防2人再有聯繫，「錢多到放在車上忘記拿，太不合理了」。

黃越宏告發狀提出3點要求檢察官調查，第一要銀行證明300萬確實是陳明文領的錢，因金額超過50萬，也須查明該銀行有無通報；第二若陳明文無法證明何時、何處領的錢，就要查明陳父子倆是否有涉特殊洗錢罪，是否幫他人製造「金流斷點」；第三則要求檢方查明何人何時帶上高鐵、要交給何人、是政治獻金還是匯款？

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