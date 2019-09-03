大學生性侵羅生門 法官採信宿舍公審判4年

2019-09-03 23:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某大學洪姓男大生覬覦同學小美（化名）美貌，竟趁小美於宿舍落單之際，拖進電腦室指姦性侵得逞，東窗事發後還跪在小美房門認錯，不過案件到了新竹地院審理時，洪男卻翻供聲稱是一夜情，然而同學事後作證都看到小美男友宿舍公審洪男時，問洪男是以哪隻手性侵他女友，洪男不由自主地舉起右手，新竹地院法官採信這項公審證據，依強制性交罪判洪男徒刑4年。

判決書指出，洪男與22歲的小美為大學同學關係，2017年5月31日晚間二人與朋友們在洪男租屋處內飲酒、聊天，利用小美獨自在陽台抽菸機會，強抱並強吻遭小美推拒後，洪男竟強行將她拖行至電腦室廁所內，並將電腦室門反鎖，不顧哭求反抗，逕自褪去小美衣物，以手撫摸胸部、腰、大腿、外陰部後，原欲以性器插入，然因小美持續反抗推阻，改以手指插入陰道，以此方式性侵得逞。

事後洪男辯稱雙方是「接近一夜情的發生，但後來小美反悔。」而辯護律師則說：案發當時二人都是清醒的人，卻從陽台到又髒又小的廁所，過程中小美竟然都未受傷，明顯不合常理，且小美於案發後不到1個月即可去海邊遊玩、展露身材，讓人覺得奇怪。

小美指控，洪男強脫她衣褲時，當下她一直掙扎，所以洪男沒有辦法插入，她一直哭、一直推開，一直說「你可不可以想想你的女朋友、想想其他人、其他我們的朋友」，但是洪男並沒有停止動作，就改用手指插入陰道。後來外面有人拍門，同學在外喊「再不開門我要撞門進去 」這句話，洪男才停止他的動作，她就只想要往外面跑，洪男竟還把她拉回，撂話「這件事情就算妳告訴別人，也不會有人相信妳！」

洪男坦承，事後有在同學在場的情況下去找小美，希望道歉請求原諒，且跪在小美的房門外。另有多名證人說，小美男友曾在宿舍公審，問洪男到底是用哪一隻手性侵，洪男就舉起右手，法官認為這足以證明，洪男確曾以手指侵入陰道的強制性交行為。

法官認為，小美於案發後2年審理到庭陳述時仍聲淚俱下，可見所受精神創傷難以弭平，且洪男犯後仍飾詞否認犯行、未見悔悟，事後遭退學，且案發時和女友住在一起竟仍犯本案，最後依強制性交罪判刑4年。

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