這賊囂張！ 校長求媽祖保佑考生 一轉頭名牌包遭竊

2019-09-02 18:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水國中校長陳靜宜今年5月到二水鄉安德宮為校內考生祈福，她為求虔誠雙手持香，先將手提名牌包agnès b.置放殿內條凳上才上前膜拜，未料拜完一轉頭，發現手提包竟不翼而飛，包內有現金1萬2000元，幸好舉頭三尺有神明，竊賊游男所為隨即遭警方循線逮，但現金已花光，警方依竊盜罪移送偵辦，彰化地院判決游男6月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，今年5月15日早上8點半，游男騎乘腳踏車至安德宮，見到宮內正舉行考生祈福儀式，覺得人多事雜，有機可乘，進入殿內找尋行竊目標，當眾人暫離大殿至其他殿區祈福時，發現殿內牆腳條凳上有一只黑色名牌手提包，認為裡頭財物不少，隨即竊走逃逸，校長與眾人膜拜返回大殿時，才驚覺手提包失竊，報警處理。

游男偵訊時表示，離開安德宮後在路邊清點財物，取走皮夾內1萬2千元，其餘包包內同品牌的agnès b皮夾、BMW鑰匙等財物一併丟棄彰雲大橋橋下。

法官審酌，游男前科累累，近30年來除了入監服刑外，竊盜記錄不曾間斷，惟考量犯後坦承犯行，態度尚可，量處其刑，以示懲戒。

陳靜宜說，小偷很大膽，敢在媽祖面前偷竊，因當天有會議要開，手提包內裝有一疊開會資料，因持香拜拜不便暫置椅凳上，拜完殿內神明一圈後，才想起手提包還在大殿，回頭再找時已經不見了，趕緊報警。

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