自強隧道推區間測速 上路首日違規達376件

2019-09-02 12:11

〔記者蔡思培／台北報導〕為降低自強隧道內交通事故，台北市自強隧道昨天起實施「區間測速」科技執法取締超速，北市警察局交通大隊統計，新制上路首日區間超速違規達376件，違規跨越雙白線違規共13件。

統計指出，自強隧道於9月1日區間超速違規北往南方向共215件，南往北方向共161件，合計376件。違規最多時段，北往南方向為10至11時（違規67件），南往北方向為7至8時（違規13件）。違規件數較試辦期間每日1977件，大幅下降1601件（下降幅度高達81%），顯示設備已明顯達成防制違規及交通事故之目標。違規跨越雙白線違規方面，北往南方向9件，南往北方向4件，合計13件。違規件數比測試期間每日20件，下降7件（下降幅度35%）。

北市自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段時常接獲民眾反應有嚴重超速案件，去年7月還曾發生2人死亡、3人受傷之重大交通事故，嚴重超速為事故主因。北市警察局考量隧道內交通事故發生，常造成市民生命財產嚴重損害，且搶救不易，9月起使用「區間平均測速」加強自強隧道超速取締。北市警察局強調，科技執法主要目的在於減少交通事故，每降低1件死亡交通事故的發生，便防止至少1個家庭的破碎，希望駕駛朋友能減速慢行。

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